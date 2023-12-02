Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul günü

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul, bugün gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul günü

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu bugün gerçekleştirilecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek.

Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı
Manchester City'nin sahibi Türkiye'den kulüp satın alıyor! Manchester City'nin sahibi Türkiye'den kulüp satın alıyor!
Nihat Kahveci: 'Perşembe akşamından cuma sabahına kadar gol yedik' Nihat Kahveci: 'Perşembe akşamından cuma sabahına kadar gol yedik'
Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti! Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!