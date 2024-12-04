Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Öncesi Flaş Karar
Kaos üstüne kaos yaşayan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir karar alındı. Karara göre, futbolculara derbiden galibiyet alınması durumunda prim verilecek.
Peş peşe istifalar ve görevden almalarla sarsılan Beşiktaş’ta başkanlık koltuğunu Hasan Arat’tan devralan Hüseyin Yücel’den hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir hamle geldi.
Kaos içindeki Beşiktaş’ta erken seçim kararı alınırken, futbolcuların 2 aydır maaşlarını alamadığı iddia edilmişti. Yücel’in, koltuğu devralmasının ardından borçları ödediği bildirilirken, bir de Fenerbahçe derbisi için prim verme kararı aldığı kaydedildi.
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