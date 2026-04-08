Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Kararı: Sergen Yalçın Raporunu Yönetime Sundu

Beşiktaş'ta son haftalardaki formuyla dikkat çeken Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesi konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin hakkındaki raporunu yönetime ilettiği öne sürüldü.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu son haftalarda yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor.

DERBİDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Son olarak Fenerbahçe derbisinde, özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken 25 yaşındaki kaleci 90+11'de gelen penaltı golüne ise engel olamamıştı.

YALÇIN'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin'in performansından memnun olduğu ve yönetime takımda kalması yönünde rapor sunduğu öne sürüldü.

Siyah beyazlı yönetim, Ersin Destanoğlu'nu takımda tutmak için yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Yönetim ayrıca yapacağı transferlerle de kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 25 maça çıkan Ersin, filelerinde 25 gol gördü. Başarılı eldiven, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

Kaynak: Türkiye

