Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Sakatlık Şoku: El Bilal Toure Kadroya Alınmadı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure'nin derbi öncesi kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Sakatlık Şoku: El Bilal Toure Kadroya Alınmadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp haftayı kayıpsız tamamlamak isterken Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.

6 GOL 5 ASİSTLİK KATKI

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımın ligdeki 6 maçında forma giyemedi. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta süre alamadı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: TRT Spor

Etiketler
Beşiktaş Fenerbahçe
ÇOK OKUNANLAR
