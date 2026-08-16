Beşiktaş’ta Bir Devrin Sonu... Necip Uysal Futbola Veda Etti

Beşiktaş formasını 17 sezon boyunca aralıksız giyen Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 35 yaşındaki kaptanı Eyüpspor maçı öncesinde alkışlarla uğurladı.

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Beşiktaş’ta Bir Devrin Sonu... Necip Uysal Futbola Veda Etti
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca yalnızca siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, futbola veda etti. Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'la oynanan karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadı'nda Necip Uysal için veda töreni düzenlendi. 35 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte soyunma odası tünelinden sahaya çıkarken Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler tarafından alkışlandı.

Beşiktaş’ta Bir Devrin Sonu... Necip Uysal Futbola Veda Etti - Resim : 1

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Beşiktaş'ın mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek takdim ederken Başkan Serdal Adalı da üzerinde 20 numara bulunan formasını çerçeve içinde emektar futbolcuya verdi. Tribünlerden gelen "Orkun, Necip'i buraya getir" tezahüratları üzerine Necip Uysal kuzey tribününe çıktı ve taraftarlarla birlikte üçlü çekti.

Beşiktaş’ta Bir Devrin Sonu... Necip Uysal Futbola Veda Etti - Resim : 2

KARIYERİ BOYUNCA SADECE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Necip Uysal, Beşiktaş formasını ilk kez 24 Ekim 2009'da Mustafa Denizli döneminde giydi. 17 sezon boyunca siyah-beyazlı takımda görev yapan Uysal, kariyeri boyunca başka bir kulübün formasını giymedi. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen futbolcu, uzun yıllar takım kaptanlığını da üstlendi. Futbolculuk kariyerini noktalayan Necip Uysal, Beşiktaş'taki 17 yıllık hikayesini taraftarların alkışları arasında sonlandırdı.

Kaynak: AA

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