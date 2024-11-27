Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha! Asbaşkan Onur Göçmez İstifa Etti
Beşiktaş'ta dün akşam Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Asbaşkan Onur Göçmez istifa etti. Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.
Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece 'teşekkür edilmişti.' Bu sabah ise Asbaşkan Onur Göçmez istifasını sundu. Göçmez, aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
BİR İSTİFA DAHA
Asbaşkan Göçmez'in ardından Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.
Beşiktaş'tan Aybaba ve Bradley için yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: DHA
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