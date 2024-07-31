Beşiktaş'ta Ayrılık: Sözleşme Feshedildi
Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Rebic, siyah-beyazlı kulübe geçen yıl transfer olmuş ve forma giydiği 23 maçta 1 gol atıp 5 asist yapmıştı.
Beşiktaş, futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
30 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 691 dakika süre alabildi. Rebic, forma giydiği 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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