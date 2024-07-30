Beşiktaş'ta Ayrılık Resmen Duyuruldu
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken takımda ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Tayfur Bingöl’ün Eyüpspor’a kiralandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.