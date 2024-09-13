Beşiktaş'ta Ayrılık! Daniel Amartey ile Sözleşme Feshedildi

Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.

Kaynak: İHA