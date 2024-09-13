Beşiktaş'ta Ayrılık! Daniel Amartey ile Sözleşme Feshedildi

Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Ayrılık! Daniel Amartey ile Sözleşme Feshedildi

Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki defans oyuncusu Daniel Amartey'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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