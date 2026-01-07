Beşiktaş'ta Ani Veda! Yıldız Oyuncu Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista’nın ailevi gerekçelerle takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcunun ayrılık isteğinin yönetim kurulu ve teknik heyet tarafından, kulüp menfaatleri ile oyuncunun huzur ve mutluluğu gözetilerek olumlu karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Paulista’nın kulübün bilgisi ve izni dahilinde Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndüğü ve transfer görüşmeleri yapacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

