Beşiktaş'ta 7 Oyuncunu Bileti Kesildi

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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadro planlamasına ilişkin ilk önemli kararlarını verdi. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen 7 futbolcu, sezonun ilk antrenmanında yer almadı.

TRT Spor'un haberine göre Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç teknik heyetin planlamasında yer almıyor. Yönetimin, söz konusu futbolcular için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi