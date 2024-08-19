Beşiktaşlı Emirhan Topçu'dan Antalyaspor Maçı Yorumu: 'İki Gol Yedik, Bu Bence Fazla'

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Topçu, " İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaşlı Emirhan Topçu'dan Antalyaspor Maçı Yorumu: 'İki Gol Yedik, Bu Bence Fazla'

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

'MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

Emirhan iptal edilen 2 golüyle ilgili, "İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE BURAYA RAKİP OLARAK GELDİM'

Emirhan Topçu, "Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz." dedi.

'KENDİME GÜVENİYORUM'

Başarılı futbolcu ayrıca, "Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok güzel bir destek verdiler. Takım olarak teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu desteği verdikçe, onları yanıltmayacağız." diye konuştu.

Etiketler
Beşiktaş Antalyaspor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'da
Beşiktaş, Antalyaspor Karşısında Gol Oldu Yağdı Beşiktaş Gol Oldu Yağdı
Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı Yunus Tekne İle Böyle Yarıştı
Tır Elektrikli Aracı Uçurdu Tır Elektrikli Aracı Uçurdu
Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın Açıklamasına Olay Yanıt Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın Açıklamasına Olay Yanıt
Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti Jose Mourinho'dan Süper Lig Maçına Yakın Takip
ÇOK OKUNANLAR
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim' 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'
Beşiktaşlı Emirhan Topçu'dan Antalyaspor Maçı Yorumu: 'İki Gol Yedik, Bu Bence Fazla' 'İki Gol Yedik, Bu Bence Fazla'
Nevşehir'de Feci Kaza! TIR'a Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Öldü 3 Kişi Ağır Yaralı Nevşehir'de Feci Kaza! Otomobil TIR'a Arkadan Çarptı
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı