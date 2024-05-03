Beşiktaş'ın yüzü 90+7'de güldü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, 90+7'de bulduğu golle karşılaşmadan 3-2 galip çıktı.

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Beşiktaş'ın yüzü 90+7'de güldü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 5. dakikasında Olawoyin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 2 dakika sonra Omar Colley'le cevap veren siyah-beyazlılar, Rashica'nın 68. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçse de 68. dakikada Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın 7 dakikalık uzatma bölümünün son saniyesinde sahneye çıkan Joe Worrall, attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandırdı.

Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

KADROYA YENİ KATILAN WORRALL'DAN İLK GOL

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni takımıyla ligde 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Worrall'ın golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesi de gol sevincini saha içinde kutladı.

COLLEY, BU SEZON 8. GOLÜNE İMZA ATTI

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, bu sezon 8. golüne imza attı.

Colley, ligde forma giydiği 21 maçta 7 gol katkısı verirken, Avrupa müsabakalarında da 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Milot Rachica ise bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

COLLAY VE KILIÇSOY, ALANYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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