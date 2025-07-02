Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Tammy Abraham sağlık kontrollerinden geçirildi.

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Beşiktaş'ın Yeni Yıldızı Sağlık Kontrolünden Geçti
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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İngiliz forvet Tammy Abraham, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Abraham; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: AA

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