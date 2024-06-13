Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Paulista İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.
Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.
Kaynak: AA