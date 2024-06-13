Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Paulista İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! - Resim : 1

Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.

Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA

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