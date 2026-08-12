Beşiktaş'ın Yeni Transferi Dusan Vlahovic İstanbul'a Geliyor: Saati Duyuruldu

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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Dusan Vlahovic transferinde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Sırp forvetle yapılan görüşmelerin ardından el sıkışırken, transferin sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Vlahovic, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon Euro + bonus kazanacağı ve ayrıca yüksek miktarda imza parası alacağı belirtildi. İmza ücretinin ise 10-12 milyon Euro arasında olacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, transferin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Vlahovic, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Sırp golcünün bu akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş taraftarlarının da yıldız futbolcuyu havalimanında görkemli bir şekilde karşılamaya hazırlanması bekleniyor.

TRANSFERDE HOCA ROLÜ

Transferde teknik direktör Vincenzo Italiano da önemli rol oynadı. Vlahovic'in ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Kaynak: HaberTürk