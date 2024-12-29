Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Belli Oldu: Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e Büyük Fark Attı

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00’da başlayan oy kullanma işleminde 13 bin 158 genel kurul üyesi katılım gösterdi. Salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasında olan üyeler oylarını kullanmaya devem etti.

25 sandığın tümünde rakibi Hüseyin Yücel’den daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 8 bin 901 oy ile Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu. Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

MAYIS 2025'E KADAR BAŞKANLIĞI ÜSTLENECEK

Beşiktaş’ta 2025 yılının mayıs ayında olağan seçimli genel kurul yapılacak. Adalı, bu genel kurula kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

DAHA ÖNCE 3 KEZ YARIŞA GİRMİŞTİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 3 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

HÜSEYİN YÜCEL SALONDAN AYRILDI

Sonuçların açıklanmasının ardından Başkan Adayı Hüseyin Yücel, diğer aday Serdal Adalı'nın yanına giderek, kesin olmayan sonuçlara göre kendisini ve ekibini kutladı.

Daha sonra Divan Başkanı Ahmet Akpınar ve oy sayımı yapan görevlilerle de vedalaşan Yücel, ekibiyle birlikte salondan ayrıldı.

SERDAL ADALI'DAN İLK AÇIKLAMA

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, şöyle konuştu:

“Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Değerli kongre üyeleri, Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ederim.

Buradan Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle, benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübü’ne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum."

'BEŞİKTAŞ'I GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ'

Adalı, aldığı görevin ve üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur” diyerek sözlerini tamamladı.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

DERVİŞOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Beşiktaş’taki başkanlık seçimi için oy kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Dervişoğlu, "Bugün gerçekleştirilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, başarılar dilerim. Sonuçlar Beşiktaş'a ve tüm spor camiasına hayırlı, uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA