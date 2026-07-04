Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu

Beşiktaş’ta 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün güncel borcu açıklandı. Siyah-beyazlıların borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 liraya yükseldiği duyuruldu.

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Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu
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Beşiktaş Kulübünün borcunun, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. Olağan Divan KuruluToplantısı'nda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun yüzde 38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi. Şentürk, 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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