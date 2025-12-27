Beşiktaş'ın Toplam Borcu Açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Toplantısı'nda toplam borç açıklandı. Kulübün toplam borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL' ye ulaştı.

Beşiktaş'ın Toplam Borcu Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan Toplantısı Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda, ilk olarak Divan Kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından faaliyetler değerlendirildi. Ürkmezgil'in ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu kulübün mali durumunu ortaya koydu.

GÜNCEL BORCU AÇIKLANDI

Denetleme Kurulu'nun açıkladığı son verilere göre, Beşiktaş'ın toplam borcu 31.08.2025 itibariyle 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL' ye ulaştı.

Divan Kurulu başkan Serdal Adalı'nın konuşmasıyla devam edecek.

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok Kararı! Kadro Dışı KaldılarBeşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok Kararı! Kadro Dışı KaldılarSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş spor
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Ziyareti: 'Seçime Git, Ben Aday Olmayacağım' Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Ziyareti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trabzonspor'dan Sakatlık Açıklaması: Stefan Savic... Trabzonspor'dan Sakatlık Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
İstanbul'da Bir Operasyon Daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak Dahil 3 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Bir Operasyon Daha
Atama Kararları Resmi Gazete’de Atama Kararları Resmi Gazete’de