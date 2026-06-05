Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Belli Oldu: Başkan İtalya'dan Aldı Getiriyor

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Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yollar ayrılmış ve Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirilmişti.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ İTALYA'DAN BULDU

Özen'in 15 günlük çalışmasının ardından teknik direktör konusunda karar verildi ve dün akşam Serdal Adalı'nın da İtalya'ya gitmesiyle Vincenzo Italiano ile anlaşıldı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano için geri sayıma geçildi. Başkan Serdal Adalı, bugün saat 15:00'te İtalyan teknik adam ile İstanbul'a geliyor. Anlaşmanın 2 yıllık olması bekleniyor.

İstanbul'da yapılacak son görüşmelerin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi