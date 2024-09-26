Beşiktaş'ın Oynayacağı Maçın Yeri Değişti: İstanbul'da Oynanmayacak
BTK EuroCup'ın 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka'nın Hapoel Shlomo Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşma Belgrad'a alındı.
Beşiktaş Fibabanka'nın BTK EuroCup 3. haftasında 9 Ekim Çarşamba günü Hapoel Shlomo Tel Aviv ile İstanbul'da oynayacağı maç, Belgrad’a alındı.
Normal koşullarda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşmanın Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacağı bildirildi.
Kararın Türkiye ve İsrail hükümetinin ortak önerisiyle alındığı kaydedildi.
Son Güncelleme: