Beşiktaş'ın Nijeryalı Yıldızı Wilfred Ndidi'nin Acı Günü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: AA