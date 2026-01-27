Beşiktaş'ın Nijeryalı Yıldızı Wilfred Ndidi'nin Acı Günü
Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'nin babası geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla tecrübeli oyuncuya başsağlığı diledi.
Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
