Beşiktaş'ın Kadrosunda 3 Eksik

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacağı maç öncesinde 3 eksik can sıktı.

Beşiktaş'ın Kadrosunda 3 Eksik

Beşiktaş, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda tedavi süreci devam eden Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ardından arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Tayyip Talha Sanuç ve risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlıların kafilesi şu şekilde:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu."

Kaynak: AA

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