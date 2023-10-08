Beşiktaş'ın İstanbulspor maçındaki ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçındaki ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Beşiktaş'ta hareketli saatler: Teknik direktör Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü seçim kararı aldıBeşiktaş'ta hareketli saatler: Teknik direktör Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü seçim kararı aldıSpor

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ OLACAK

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyor, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.

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