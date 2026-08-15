Beşiktaş’ın Eski Golcüsü Ciro Immobile’den Şaşırtan Karar: Kramponlarını Astı

İtalyan golcü Ciro Immobile, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Beşiktaş ve Lazio gibi önemli kulüplerde forma giyen Immobile, 656 resmi maçta 350 gol ve 82 asistlik performans sergilerken, İtalya Milli Takımı ile EURO 2020 şampiyonluğu yaşadı.

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Beşiktaş’ın Eski Golcüsü Ciro Immobile’den Şaşırtan Karar: Kramponlarını Astı
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İtalyan futbolcu Ciro Immobile, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerine son verme kararı aldı. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC forması giyen deneyimli santrfor, aktif futbolculuk dönemini noktaladı. Juventus altyapısından yetişen Immobile; kariyeri boyunca Genoa, Pescara, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde forma giydi. Eski takımlarından Bologna da Immobile’nin emeklilik kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür ederek kendisini “bir efsane” olarak nitelendirdi.

Beşiktaş’ın Eski Golcüsü Ciro Immobile’den Şaşırtan Karar: Kramponlarını Astı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ’TA BİR SEZON FORMA GİYDİ

Immobile’nin kariyerindeki önemli duraklardan biri de Türkiye oldu. İtalyan golcü, 2024 yazında uzun yıllar formasını giydiği Lazio’dan ayrılarak Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Siyah-beyazlı takımda ilk resmi maçına 2024 Türkiye Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray karşısında çıkan Immobile, Beşiktaş’ın 5-0 kazandığı karşılaşmada iki gol atarak sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Türkiye’de bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu, daha sonra Beşiktaş’tan ayrılarak kariyerine başka bir ülkede devam etti.

LAZİO’NUN TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Immobile’nin kariyerindeki en uzun ve başarılı dönemlerden biri Lazio’da geçti. 2016 yılında İtalyan ekibine transfer olan golcü futbolcu, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı. Serie A’da dört kez gol krallığı yaşayan Immobile, 2019-2020 sezonunda ligde attığı 36 golle Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. İtalya Milli Takımı’nda da uzun yıllar görev yapan Immobile, ülkesinin EURO 2020 şampiyonluğuna ulaşan kadrosunda yer aldı.

Profesyonel kariyerinde toplam 656 resmi karşılaşmaya çıkan Immobile, bu maçlarda 350 gol ve 82 asistlik performans sergileyerek futbolculuk kariyerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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