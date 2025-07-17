Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan İstanbul’a Dönüyor

Ilves ile golsüz berabere kalan Shakhtar Donetsk, ilk maçta elde ettiği 6-0’lık galibiyetin avantajıyla UEFA Avrupa Ligi’nde tur atladı. Ukrayna temsilcisi, 2. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi oldu.

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Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan İstanbul’a Dönüyor
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UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk maçta elde ettiği 6-0'lık farklı galibiyetin avantajını iyi kullanan Ukrayna ekibi, ikinci ön eleme turuna adını yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Teknik direktörlük kariyerine Shakhtar Donetsk'te devam eden Arda Turan, Avrupa arenasındaki ilk sınavında istediğini aldı. İlk karşılaşmada elde edilen ezici galibiyetin ardından rövanşta temkinli bir oyun sergileyen Shakhtar, Ilves karşısında kontrollü bir performansla turu cebine koydu.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan İstanbul’a Dönüyor - Resim : 1

İLK RANDEVU İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ilk mücadele 24 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise 31 Temmuz'da Ukrayna'da gerçekleşecek.

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