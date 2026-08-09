Beşiktaş'ın Kritik Hradec Kralove Mücadelesinde İsveçli Hakem Urs Schnyder Düdük Çalacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın Kritik Hradec Kralove Mücadelesinde İsveçli Hakem Urs Schnyder Düdük Çalacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda kritik önemdeki Hradec Kralove maçında düdük çalacak hakem belli oldu.

İSVİÇRELİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak müsabakayı, Urs Schnyder'in yöneteceği açıklandı.

Schnyder'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

10 Kişi Kalan Beşiktaş Tur Avantajını Kaptı10 Kişi Kalan Beşiktaş Tur Avantajını KaptıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Hakem
Son Güncelleme:
Galatasaray Evinde Kaybetti, Tribünde Transfer Tepkisi Galatasaray Kaybetti, Tribünde Transfer Tepkisi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İsmail Köybaşı'nın Jübilesinde Kazanan Göztepe Köybaşı'nın Jübilesinde Kazanan Göztepe
ÇOK OKUNANLAR
Düzenleme Meclis'ten Geçti: Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını! İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!