Beşiktaş'ın Kritik Hradec Kralove Mücadelesinde İsveçli Hakem Urs Schnyder Düdük Çalacak
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.
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Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda kritik önemdeki Hradec Kralove maçında düdük çalacak hakem belli oldu.
İSVİÇRELİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak müsabakayı, Urs Schnyder'in yöneteceği açıklandı.
Schnyder'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın döndüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.
Kaynak: AA
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