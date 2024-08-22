Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Play-Off Turunda Rakibi Lugano
Lugano ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes 21'inci dakikada attığı golle takımını öne geçiriyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano'yu karşı karşıya getiren play-off turu ilk maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
HAKEM VE TAKIM KADROLARI ŞÖYLE:
Stat: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
Kaynak: Ajanslar