Beşiktaş'a Uduokhai'dan Kötü Haber

Beşiktaş'ta dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorundan kalan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu belli oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Uduokhai'nin MR'ında sağ ayak bileğinde tam kat yırtık ve tendon dislokasyonu belirlendi" denildi.

Beşiktaş'a Uduokhai'dan Kötü Haber

Beşiktaş'ta, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Felix Uduokhai'nin son durumu belli oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir. Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Kaynak: İHA

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