Beşiktaş'a Kendi Evinde Büyük Şok! Kartal, Gaziantep Engeline Takıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Mücadelenin 31. dakikasında Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 61. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüne engel olamadı.

77. dakikada Bruno Viana'nın kırmızı kart görmesiyle kalan bölümde 10 kişi mücadele eden Gaziantep FK, 87. dakikada Furkan Soyalp'in golüyle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Oynadığı son 4 maçta üst üste galibiyetlere imza atarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısındaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayan seride 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Gaziantep FK ile yapılan müsabakada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Kaynak: AA-İHA