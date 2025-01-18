Beşiktaş’a İspanyol Hakem

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda İspanyol hakem Adrian Cordero Vega görev yapacak.

Beşiktaş’a İspanyol Hakem

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem ise Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Adrian Cordero Vega oturacak. Vega’ya AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

GÜNÜN VAR HAKEMLERİ

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının VAR'ı Danimarkalı hakem Sandi Putros olurken, AVAR’da Arda Kardeşler görev alacak. Gaziantep FK-Bodrum FK maçında ise VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg otururken, AVAR’da da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Jan Boterberg, dün oynanan Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasında da VAR olarak görev yapmıştı.

Ligin İlk Yabancı VAR Hakemi Belli OlduLigin İlk Yabancı VAR Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: İHA

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