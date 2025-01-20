Beşiktaş'a Avustralyalı Hakem

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmaya Avusturyalı hakem Julian Weinberger atandı.

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Beşiktaş'a Avustralyalı Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alan Kijas görev yapacak.

Kaynak: AA

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