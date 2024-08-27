Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Duyurdu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun savunmaya Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi de transfer ettiğini resmen açıkladı.

Felix Uduokhai, Bundesliga’da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol atmıştı.

Savunmanın ortasında görev yapan Uduokhai, 1.93 boyunda.