Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı: Bu Akşam Geliyor

Beşiktaş, PSG forması giyen Cher Ndour'un bu akşam transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı: Bu Akşam Geliyor

Süper Lig’e 2-0’lık Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni transferinin bu akşam İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli basın mensubu, Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır” ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı: Bu Akşam Geliyor - Resim : 1

PSG forması giyen Cher Ndour, geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralanmış ve burada 11 maçta forma giydi ve 1 gol atmıştı.

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