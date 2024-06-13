Beşiktaş yeni hocası Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi: İşte ilk açıklamaları

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

İstanbul'a ayak basan Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst şunları söyledi:

"Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Beşiktaş'a hak ettiği başarıları ve kupaları getirmek için heyecanlanıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem