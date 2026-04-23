Beşiktaş Yarı Finalde

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadelede Cihan Aydın düdük çalldı.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALDE

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla rahat geçerek adı yarı finale yazdırdı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte,çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Konyaspor ile finale çıkmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇÜNCÜ GOL SESİ

Beşiktaş, 85. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golle turun kapısını sonuna kadar araladı.

FARK İKİYE ÇIKTI

Oh Hyeon-Gyu'nun 83. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İLK GOL GELDİ

Beşiktaş 17. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Ümit, Lima, Maestro, İbrahim, Janvier, Güven, Duarte, Hwang.

