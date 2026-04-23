Beşiktaş Yarı Finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Kritik mücadelede ilk gol 17. dakikada Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş, 83. dakikada Oh'un ve 85. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı gollerle farkı 3'e çıkardı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayan mücadelede Cihan Aydın düdük çalldı.

Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla rahat geçerek adı yarı finale yazdırdı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte,çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Konyaspor ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Beşiktaş, 85. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı golle turun kapısını sonuna kadar araladı.

Oh Hyeon-Gyu'nun 83. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş 17. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Ümit, Lima, Maestro, İbrahim, Janvier, Güven, Duarte, Hwang.

