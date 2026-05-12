Beşiktaş ve Konyaspor'a PFDK Şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşanan saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Konyaspor’a 220’şer bin lira para cezası kesti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan karşılaşmalarda taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle hem Beşiktaş’a hem de Konyaspor’a ağır para cezaları uyguladı.

Kurul, her iki kulübün de kupa maçlarındaki tribün olaylarını mercek altına aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beşiktaş ve Konyaspor’un kasasından saha olayları nedeniyle 220’şer bin lira çıkmasına karar verildi.

1. LİG’E DE CEZA ÇIKTI

PFDK’nin yaptırımları sadece Süper Lig devleriyle sınırlı kalmadı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK da disiplin radarına takıldı. Çorum temsilcisine, yine taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 110 bin lira para cezası verildiği açıklandı.

