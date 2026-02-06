Beşiktaş Vasquez'in Geliş Saatini Duyurdu
Beşiktaş, yeni transferi Devis Vasquez'in bu akşam saat kaçta İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş, tecrübeli kaleci Devis Vasquez'in bu akşam 19.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı. Vasquez'in transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı. Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.
