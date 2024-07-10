Beşiktaş, Tyler Boyd Dosyasını Kapattı

Beşiktaş, eski futbolcusu Tyler Boyd'a FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararı doğrultusunda 1 milyon 37 bin 525 avro tazminat ödedi.

Beşiktaş, Tyler Boyd Dosyasını Kapattı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararı doğrultusunda Tyler Boyd'a ödeme yapıldığı ve dosyanın kapatıldığı belirtildi.

ABD'li futbolcu için 956 bin avro fesih tazminatı, 81 bin 525 avro da faiz olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin 525 avro ödeme yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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