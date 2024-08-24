Beşiktaş Transfere Doymuyor: Alman Oyuncuda İşlem Tamam

Süper Lig ekibi Beşiktaş, savunmayı kuvvetlendirme konusunda harekete geçti. Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Transfere Doymuyor: Alman Oyuncuda İşlem Tamam

Defansı güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Beşiktaş, çalışmaları transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bir stoperi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik direktör Van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sol stoper transferini bitirme aşamasına geldi ve Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.

Augsburg ile de anlaşmak üzere olan Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu transfer için kiralama yöntemini tercih edeceği kaydedildi.

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Transferi Kesinleşti! Ferdi Kadıoğlu Rekor Bonservisle Yuvadan Uçuyor Transferi Kesinleşti!
Fenerbahçe'den Olaylı Göztepe Maçıyla İlgili Yeni Açıklama! 54 Kişi Hakkında Suç Duyurusu Fenerbahçe'den Olaylı Maçla İlgili Yeni Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Husiler, Yunan Gemisini Vurdu Yunan Gemisi Vuruldu
İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor? İzmir'de Korkutan Görüntü
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem