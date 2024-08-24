Beşiktaş Transfere Doymuyor: Alman Oyuncuda İşlem Tamam

Defansı güçlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Beşiktaş, çalışmaları transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bir stoperi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik direktör Van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda sol stoper transferini bitirme aşamasına geldi ve Bundesliga ekibi Augsburg'un 27 yaşındaki sol stoperi Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.

Augsburg ile de anlaşmak üzere olan Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu transfer için kiralama yöntemini tercih edeceği kaydedildi.