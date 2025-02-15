Beşiktaş-Trabzonspor Maçında İlk Düdük Çaldı

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski görev yapacak.

Dev karşılaşmanın 11’leri de belli oldu. Takımların şu kadrolarla sahaya çıkmaları bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 0-0 TRABZONSPOR

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Kaynak: Haber Merkezi