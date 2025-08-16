Beşiktaş Süper Lig Defterini Yarın Açacak

Beşiktaş, Süper Lig defterini yarınki ikas Eyüpspor karşısında açacak. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: AA

