Beşiktaş-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Müsabakada düdük çalacak isim ise Direnç Tonusluoğlu olmuştu.

Beşiktaş-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Sivasspor
Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı! Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Arda Güler İçin Kararını Verdi Ancelotti Arda Güler İçin Kararını Verdi
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!
Okan Buruk'tan 'Icardi' Açıklaması: Bir Süre Bizden Uzak Kalacak Okan Buruk'tan 'Icardi' Açıklaması