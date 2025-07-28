Beşiktaş, Shakhtar Donetsk İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk İçin Hazırlanıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Kaynak: İHA

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