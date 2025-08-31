Beşiktaş, Sergen Yönetiminde Alanyaspor Deplasmanında

UEFA Konferans Ligi'ndeki kötü sonuçtan sonra teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la yeni bir perde açmak istiyor. Siyah beyazlılar, Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, Sergen Yönetiminde Alanyaspor Deplasmanında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi'ndeki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk maçına çıktı.

Kartal, takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın’la kötü giden süreci tersine çevirmeyi hedefliyor.

45+5'te İbrahim Kaya, Alanyaspor'un kazandığı penaltıda golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor, 76. dakikada farkı ikiye çıkardı.

GÜNCELLENECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Mourinho Sonrası İlk Maçın 11'leri Belli Oldu Mourinho Sonrası İlk Maçın 11'leri Belli Oldu
Kerem Çubukluyu Giydi, Yola Çıktı Kerem Çubukluyu Giydi, Yola Çıktı
Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti Fenerbahçe, Mourinho Sonrası İlk Maçta Fırtına Gibi Esti
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Ahmet Çakar'dan Galatasaray İçin Flaş Yorum: 'Sane'de Osimhen'de Kurtaramaz! Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler' 'Şampiyonlar Ligi'nde Adamı Ezerler'
Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i Beşiktaş'ta Sergen Dönemi Başladı: İşte İlk 11'i
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest Oldu Gelinliğini Görenler Mest Oldu
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin 20 Yıllık Yapı Market Devi İflasın Eşiğinde! 20 Yıllık İşletme İflas Bayrağını Çekti
Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı Anıtkabir'de Çirkin Provokasyon! Atatürk'e Hakaret İddiası Ortalığı Karıştırdı
Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos’ta Eve Kapandı Tören Alanı Dolup Taştı, Protokolde Tek Bir Koltuk Boş Kaldı: Özlem Çerçioğlu Eve Kapandı