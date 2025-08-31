Beşiktaş, Sergen Yönetiminde Alanyaspor Deplasmanında
UEFA Konferans Ligi'ndeki kötü sonuçtan sonra teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la yeni bir perde açmak istiyor. Siyah beyazlılar, Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor.
UEFA Konferans Ligi'ndeki hayal kırıklığı sonrası teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk maçına çıktı.
Kartal, takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın’la kötü giden süreci tersine çevirmeyi hedefliyor.
45+5'te İbrahim Kaya, Alanyaspor'un kazandığı penaltıda golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor, 76. dakikada farkı ikiye çıkardı.
