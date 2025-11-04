Beşiktaş Sergen Yalçın'la Yollarını Ayırıyor mu? Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta derbi yenilgisi sonrası sular durulmuyor. 2-0 öne geçtiği maçta kırmızı kart gördükten sonra Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, hem oyun hem skor olarak taraftar tepkisiyle karşılaştı. Tepkilerin merkezinde teknik direktör Sergen Yalçın var.

KARARI AÇIKLADI

Yönetim, artan baskının ardından Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Başkan Serdal Adalı, Yalçın’la yolların ayrılmayacağını duyurdu: "Sergen hocamız görevinin başındadır. En ufak bir problem yoktur. Beşiktaş yoluna birlikte devam edecek." Adalı ayrıca, futbol komitesinin yeniden kurulduğunu ve takımın toparlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

