Beşiktaş Sergen Yalçın'la Yollarını Ayırıyor mu? Karar Çıktı
Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Sergen Yalçın için karar verildi. Başkan Serdal Adalı, olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin bilgi verdi.
Beşiktaş’ta derbi yenilgisi sonrası sular durulmuyor. 2-0 öne geçtiği maçta kırmızı kart gördükten sonra Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, hem oyun hem skor olarak taraftar tepkisiyle karşılaştı. Tepkilerin merkezinde teknik direktör Sergen Yalçın var.
KARARI AÇIKLADI
Yönetim, artan baskının ardından Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Başkan Serdal Adalı, Yalçın’la yolların ayrılmayacağını duyurdu: "Sergen hocamız görevinin başındadır. En ufak bir problem yoktur. Beşiktaş yoluna birlikte devam edecek." Adalı ayrıca, futbol komitesinin yeniden kurulduğunu ve takımın toparlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.
