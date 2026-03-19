Beşiktaş Sahasında Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: İlk 11'ler Belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.00’de başlayacak maçın hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.
