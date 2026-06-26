Beşiktaş, Resmen EuroLeague'de!
EuroLeague yönetimi, yapılan toplantı sonrası EuroLeague'in gelecek sezon da 20 takımla oynanacağını açıkladı. Beşiktaş GAİN'in böylece gelecek sezon EuroLeague'de mücadele etmesi kesinleşti.
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek.
KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
Kararın aralarında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'inde olduğu 13 hissedarın katıldığı toplantıda oy birliğiyle alındığı öğrenildi.
Siyah beyazlılar 2012/13 sezonunun ardından, tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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