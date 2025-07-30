Beşiktaş Polonya'da Tur Arayacak

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Süper Lig ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in karşısına çıkarak tur arayacak.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Kaynak: AA