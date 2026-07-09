Beşiktaş Milli Yıldız Salih Özcan'ın Transferini Resmen Duyurdu

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Yaz transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna katarak 5. transferini resmiyete döktü. Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Salih Özcan, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Özcan; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Haber Merkezi